Российский генерал держал солдат в собачьих вольерах 2 11.11.2024, 10:40

3,626

Павел Клименко

У них вымогали деньги.

Российская военная часть 46200, которой руководил погибший генерал Павел Клименко, прославилась не только «мясными штурмами» Авдеевки и Красногоровки, но и фигурировала в расследованиях журналистов.

Источники Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» рассказывали про пыточную шахту в Петровском районе Донецка, где военнослужащие «Сотки» вместе с бойцами из части 41698 (5-я бригада, командовал Павел Клименко) пытали своих же солдат и вымогали у них деньги.

В первые выходные сентября военнослужащие из части 46200, включая «легендарного» командира штурмовиков Владимира Новикова, про которого пропагандисты сняли не один фильм, подрались с сотрудниками военной прокуратуры в одном из баров Донецка. Последние были биты и в понедельник утром в расположение обидчиков нагрянула проверка. Часть 46200 брали буквально штурмом, так как военнослужащие отказывались впускать на территорию ревизоров.

Как оказалось, им было, что скрывать. В стенах части были обнаружены самые настоящие заложники, которых били, унижали и забирали у них зарплату. На момент проверки в собачьих вольерах были обнаружены 17 военнослужащих части возрастом от 19 до 40 лет. Все они подвергались пыткам и дали показания на командиров.

Согласно материалам уголовного дела, пока в качестве обвиняемых проходят только двое военнослужащих: Владимир Новиков (позывной «Белый») и некий Гвоздев А.А. (позывной «Гвоздь»). Они отбирали в заложники тех солдат, у кого не было родственников, и месяцами получали миллионы рублей с их карт.

Пока уголовное дело возбуждено по статьям УК РФ «Разбой», «Вымогательство» и «Похищение человека». Однако, спасённые заявили, что им повезло, так как заложников, которые были до них, «обнулили». Отчасти это нашло подтверждение в том, что один из рядовых части был замечен за тем, что пытался найти медиков, которые смогут отправить скелетированные останки под фамилиями павших бойцов — списать убитых домой.

В защиту «Белого» была запущена целая медиа-компания по спасению его из тюрьмы. Актриса Яна Поплавская публично обратилась к Министру обороны Андрею Белоусову, ряд воен-блогеров её поддержал. По версии группы поддержки, воина подставили после того, как он «наступил на хвост» бородатым наркоторговцам, которые поставляли отраву в часть. Однако, ранее неоднократно судимый «Белый» оказался не таким «белым и пушистым», как о нем пишут защитники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com