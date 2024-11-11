«Беларуская выведка»: Cейф Лукашенко легко будет вскрыт

«Беларуская выведка»: Cейф Лукашенко легко будет вскрыт2
- 11.11.2024, 10:43
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При определенных условиях.
Парадоксально, но Лукашенко можно считать на сегодняшний день вторым после Путина богатейшим человеком Восточной Европы. Об этом пишет специализирующийся на инсайдах телеграм-канал «Беларуская выведка».
По данным источников канала, свой первый миллиард белорусский диктатор «заботливо припарковал в спокойной Швейцарии» еще в конце 1990-х годов.
«Накопив с пяток миллиардов, встал вопрос о рассредоточении капитала. Тогда впервые и начал проявляться «бизнес талант» старшего сына Виктора, который взял на себя роль смотрящего за финансами семьи», - говорится в публикации.
В последующем накопленный капитал «решено было прятать от американцев более надёжным способом - вкладывать деньги в малые инвестпроекты ЕС».
«На этот раз тихой гаванью семьи стала Австрия. Австрийские брокеры-банкиры помогли семье Лукашенко грамотно инвестировать в нефтяной сектор ЕС. Деньги продолжали поступать золотым дождём и семья, попавшая под пристальное внимание структур ЕС и США, приняла решение распределить часть капитала между подставными предпринимателями, делегировав их в европейские бизнес-структуры под контролем Виктора Лукашенко», - пишет Telegram-канал.
При этом «под страхом заморозки активов принимались нестандартные методы финансирования». Например, в 2010-х было принято решение спрятать деньги «семьи» в США, «прямо под носом у увязших в поиске специальных американских структур».
Также Виктору Лукашенко удалось наладить близкие отношения с членами правящей семьи ОАЭ и разместить часть инвестиционного капитала в Заливе.
«Однако, именно Гособлигации США и акции американских гигантов заняли значимую часть инвестиционного портфеля семьи Лукашенко. Недаром с трибуны сам Лукашенко призывал найти его спрятанные деньги. Старый плут прекрасно знал, что миллиарды со счетов превратились в растущий и постоянный доход от акций, который невозможно отследить, не имея инсайдера в его закрытой внутри семьи финансовой империи», - отмечается в публикации.
После этого «семья» обратила внимание на криптовалюту.
«На сегодняшний день рост только одного биткоина принёс семье Лукашенко несколько миллиардов только за последний год», - пишет Telegram-канал.
«Но есть и хорошая новость. При наличии реальной политической воли Запада можно выявить инсайдеров, непосредственно участвовавших в укрытии капиталов семьи Лукашенко. Некоторые из них, сделавшие черную работу, установлены нашей группой. Мы уверены, что «сейф семьи» легко будет вскрыт в нужный момент», - обещает «Беларуская выведка».