В марокканской пещере обнаружили необычную находку 1 11.11.2024, 10:58

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Ей — 15 тысяч лет.

Ученые сделали сенсационное открытие в марокканской пещере Тафоральт, которое переписывает историю использования лекарственных растений. В захоронении, датируемом 15 000 лет назад, были обнаружены останки взрослого мужчины вместе с большим количеством обугленных остатков растений, среди которых выделялась эфедра, пишет New Voice.

Эфедра — это растение, известное своими стимулирующими свойствами и широким спектром применения в традиционной медицине. Его использовали для лечения различных заболеваний, от простуды до астмы. Открытие эфедры в погребальном контексте свидетельствует о том, что древние люди не только знали о ее лечебных свойствах, но и придавали ей особое значение.

Исследователи предполагают несколько причин, по которым эфедра могла быть включена в погребальный ритуал. Возможно, ее использовали для облегчения страданий умершего или для подготовки его к путешествию в загробный мир. Также не исключено, что эфедра могла быть частью ритуального пира, организованного в честь умершего.

Это открытие бросает новый свет на уровень знаний и верований древних людей. Оно свидетельствует о том, что даже 15 000 лет назад люди обладали глубокими познаниями о свойствах растений и использовали их не только для лечения болезней, но и в религиозных и культурных практиках.

Находка в марокканской пещере также поднимает множество новых вопросов. Например, как древние люди узнали о лечебных свойствах эфедры?

Были ли эти знания передавались из поколения в поколение или были получены опытным путем? Ответы на эти вопросы помогут нам лучше понять, как развивалась человеческая цивилизация и как наши предки взаимодействовали с окружающим миром.

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