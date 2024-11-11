CNN: Маск откажет Трампу 1 11.11.2024, 11:00

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Фото: NYT

Но миллиардер имеет большое влияние на избранного президента США.

Американская пресса не раз писала о том, что миллиардеру Илону Маску предлагали возглавить комиссию по эффективности сокращения расходов в федеральном бюджете.

Люди, близкие к Маску, заявили, что тот вряд ли согласится возглавить какой-нибудь кабинет в администрации Трампа, сообщает CNN.

Главная причина, как утверждают, следующая: новое место работы обязательно скажется на его директорстве в возглавляемых им компаниях.

Источник пишет, что Маск может дать добро на комитет «голубой ленты», который просто дает рекомендации правительству США по тому или иному вопросу внутренней политики.

Такое место работы позволит Маску избежать продажи активов или доли в его компаниях, чтобы избежать конфликта интересов. При этом эксперты говорят и о том, что Маск все больше и больше влияет на Трампа.

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