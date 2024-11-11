Тиль Швайгер выступил с оправданиями из-за поездки в Беларусь

Тиль Швайгер выступил с оправданиями из-за поездки в Беларусь5
- 11.11.2024, 11:08
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«Некоторые ответы были вырваны из контекста».
Немецкий актер Тиль Швайгер выступил с оправданиями после пресс-конференции в Минске. Он опубликовал их в сториз в Instagram, пишет «Зеркало».
«Я посетил пресс-конференцию, чтобы рассказать исключительно о своем участии в рекламной кинокомпании и поделиться со зрителями творческой работой, стоящей за ней. Меня заверили, что мероприятие будет полностью посвящено рекламе и ее содержанию. К сожалению, я обнаружил, что некоторые ответы были вырваны из контекста и использованы для сообщений, которые не отражают мои убеждения», — написал Швайгер.
Он отметил, что его участие в рекламной кинокомпании не отражает его политическую или идеологическую позицию.
«Мое участие было строго ограничено рекламной кампанией», — добавил он.
Напомним, знаменитый немецкий актер Тиль Швайгер, который на днях впервые прибыл в Минск для съемок промо-ролика, принял участие в пресс-конференции, которую провели белорусские государственные медиа.