Рыбаков на Припяти обокрала лиса 3 11.11.2024, 11:17

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Унесла улов, колбасу и даже шашлык.

На реке Припять, недалеко от агрогородка Барбаров, произошел забавный инцидент с белорусскими рыбаками — по своей невнимательности они лишились улова и большей части провианта.

Установить личность воришки они смогли лишь на следующую ночь — ею оказалась лиса, которую приручили другие любители рыбалки. Рыжая хитрица вновь наведалась в их лагерь, чтобы проверить запасы, но на этот раз ей не удалось совершить кражу, так как ее ночные похождения были раскрыты, сообщает fishingby.com.

«Три дня стояли на Барбарове. Пропала рыба из садка, шашлык — 2 кг, палка колбасы, ну и по мелочи еще кое-что. Ничего не боится», — с улыбкой поделился один из рыбаков.

Лисы и норки нередко обворовывают рыбаков, но в большинстве случаев в этом виноваты сами люди, которые приучают диких животных к угощениям. Понимая, что рядом с людьми можно найти что-то вкусное, лиса постепенно теряет страх перед человеком, что и приводит к подобным случаям кражи рыбы и продуктов.

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