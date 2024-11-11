Один из лучших клубов мира предложил 250 миллионов евро за суперзвезду Реала 11.11.2024, 11:24

Винисиус Жуниор

Это может стать новым трансферным рекордом.

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор может покинуть Реал в ближайшем будущем.

Как сообщает издание Fichajes.net, услугами 24-летнего игрока активно интересуется французский ПСЖ.

Парижане предложили 250 миллионов евро за Винисиуса Жуниора. Если переход за такую сумму состоится, то это станет новым трансферным рекордом.

Реал не хочет продавать бразильца, но предложения в 250 миллионов готово изменить их мнение.

В текущем сезоне Винисиус Жуниор провел 17 матчей за Реал, в которых забил 12 голов и сделал семь голевых передач.

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