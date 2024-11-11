Белоруска впала в спячку из-за ошибки медсестры 1 11.11.2024, 11:28

1,498

Врачи забили тревогу.

Пожилая белоруска поступила в больницу в бодром, веселом состоянии и была довольно активна и общительна, но с третьего дня госпитализации у нее заметили постоянную сонливость. Врачи забили тревогу и стали детально разбираться в ситуации, пишет «Медицинский вестник».

Оказалось, что утром медсестра давала пациентке весь спектр положенных на сутки лекарств, в числе которых были и снотворные препараты. Это и вызвало соответствующий результат.

Об этом случае и других наиболее распространенных ошибках рассказала Тамара Малинка, врач — клинический фармаколог РКМЦ Управления делами Лукашенко в рамках 2-го конгресса «Инновационная кардиология».

По ее словам, неправильный выбор времени суток для приема лекарств может вызвать осложнения. Она добавила, что при приеме препаратов очень важно соблюдать интервал.

Например, в случае с антибиотиками или антикоагулянтами принципиально важно принимать препараты с интервалом, указанным в листе назначения либо в инструкции по применению. Если лекарство назначено лечащим врачом дважды в день, то промежуток времени между приемами должен быть равен 12 часам.

«Бывают ситуации, когда в стационаре лежит пациент с инфекционной патологией и никак не поправляется. В качестве причин такого состояния предполагают резистентную флору и т. д., но при ближайшем рассмотрении оказывается, что антибиотики ему вводятся с несоблюдением интервала, соответственно, в организме не накапливается нужная концентрация и лечение не дает необходимого эффекта», — подчеркнула фармаколог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com