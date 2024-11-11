AP назвало первые шаги Трампа после возвращения в Белый дом 11.11.2024, 11:56

Дональд Трамп

Одно из решений касается России и Украины.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует посадить Россию и Украину за стол переговоров в первые же дни своего возвращения в Белый дом.

Об этом в понедельник, 11 ноября, пишет Associated Press, сообщая о вероятных планах Трампа сразу после инаугурации, которая должна состояться 20 января 2025 года.

Журналисты напоминают, что во время своей президентской кампании Трамп неоднократно заявлял, что может остановить войну между РФ и Украиной за один день.

Пресс-секретарь Трампа после того, как было объявлено о его победе на выборах, заявила, что теперь он сможет вести переговоры по мирному соглашению между Россией и Украиной. Позже она сказала: «В первый день это включает посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне».

Кроме того, как отмечают в AP, в списке Дональда Трампа на первые дни на посту президента США также начало массовой депортации мигрантов; отмена политики администрации Байдена в сфере образования; реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих, которые, по мнению Трампа, тайно работают против него; помилование участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

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