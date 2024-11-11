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Россия решила насолить «Беларуськалию»?

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  • 11.11.2024, 12:04
  • 3,506
Россия решила насолить «Беларуськалию»?

Неприятное для Минска решение РЖД.

ОАО «Российские железные дороги» может сократить долгосрочную инвестиционную программу на период до 2030 года. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По информации издания, рассматривается сокращение инвестиций на нескольких направлениях, в том числе оно может затронуть подходы к портам Северо-Запада РФ.

Порты Северо-Запада активно используются белорусскими экспортерами для поставок нефтепродуктов, калийных удобрений и других товаров. БЖД и РЖД в 2023 году подписали соглашение о сотрудничестве в области модернизации и развития инфраструктуры в направлении портов этого региона. Он рассчитан до 2026 года.

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