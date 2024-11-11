Какой будет погода после длинных выходных 11.11.2024, 12:10

Обойдемся без морозов?

Похоже, впереди нас ожидают последние дни сухой и относительно теплой погоды. Уже к середине недели она начнет портиться — сначала местами, а потом, к выходным, и на большей территории страны, сообщает Белгидромет.

В понедельник-вторник, 11 и 12 ноября, по большей части территории страны осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможны слабые туманы и гололед. Ветер слабый, до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью: -4...+3°С, а максимальная днем +1...+7°С.

В среду немного похолодает: от -4...+2°С ночью до 0...+6°С днем. Днем возможны небольшие осадки. Похожая погода ожидается до следующих выходных.

Постепенно давление будет падать, а вероятность осадков — расти. Причем метеорологи говорят, что во многих районах к концу рабочей недели осадки будут возможны в виде мокрого снега.

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