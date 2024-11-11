закрыть
11 ноября 2024, понедельник, 13:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Какой будет погода после длинных выходных

  • 11.11.2024, 12:10
Какой будет погода после длинных выходных

Обойдемся без морозов?

Похоже, впереди нас ожидают последние дни сухой и относительно теплой погоды. Уже к середине недели она начнет портиться — сначала местами, а потом, к выходным, и на большей территории страны, сообщает Белгидромет.

В понедельник-вторник, 11 и 12 ноября, по большей части территории страны осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможны слабые туманы и гололед. Ветер слабый, до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью: -4...+3°С, а максимальная днем +1...+7°С.

В среду немного похолодает: от -4...+2°С ночью до 0...+6°С днем. Днем возможны небольшие осадки. Похожая погода ожидается до следующих выходных.

Постепенно давление будет падать, а вероятность осадков — расти. Причем метеорологи говорят, что во многих районах к концу рабочей недели осадки будут возможны в виде мокрого снега.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина