Песков отрицает разговор Путина и Трампа

Песков отрицает разговор Путина и Трампа4
- 11.11.2024, 12:14
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О разговоре написала The Washington Post.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщение Washington Post о разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина.
«Не было разговора. Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка», — сказал он.
Как пишет ТАСС, Песков также проинформировал, что конкретных планов о контактах Путина и Трампа пока нет.
«Хочу вас переадресовать к словам президента, сказанным на «Валдае». Пока каких-то конкретных планов нет», — добавил он.
Washington Post написала, что Трамп и Путин разговаривали в четверг. Трамп якобы посоветовал российскому президенту не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.