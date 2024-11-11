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Песков отрицает разговор Путина и Трампа

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  • 11.11.2024, 12:14
  • 2,614
Песков отрицает разговор Путина и Трампа
Дмитрий Песков
Фото: EPA

О разговоре написала The Washington Post.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщение Washington Post о разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина.

«Не было разговора. Это полностью не соответствует действительности, это чистая выдумка», — сказал он.

Как пишет ТАСС, Песков также проинформировал, что конкретных планов о контактах Путина и Трампа пока нет.

«Хочу вас переадресовать к словам президента, сказанным на «Валдае». Пока каких-то конкретных планов нет», — добавил он.

Washington Post написала, что Трамп и Путин разговаривали в четверг. Трамп якобы посоветовал российскому президенту не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

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