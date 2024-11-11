Светлана Алексиевич рассказала, чем белорусы отличаются от русских

Светлана Алексиевич рассказала, чем белорусы отличаются от русских3
- 11.11.2024, 12:16
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На одном примере.
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии мира Светлана Алексиевич в интервью YouTube-каналу «ТОК» рассказала, чем белорусы отличаются от русских. Она привела один лишь один пример:
— Это здорово, что мы не вступили в войну. Недавно ехала в поезде и рядом ехал молодой человек из Твери. Говорит: «Ненавижу хохлов». Спрашиваю: за что? «Ненавижу и все». Говорю: так у вас же есть голова, за что все-таки? «Ненавижу и все».
От белоруса я никогда ничего подобного не слышала, ни от одного. Ведь не случайно у нас были такие красивые марши без крови. Наверное, это связано с нашей историей. Белорусы не готовы охотно и быстро убивать.