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Светлана Алексиевич рассказала, чем белорусы отличаются от русских

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  • 11.11.2024, 12:16
  • 5,600
Светлана Алексиевич рассказала, чем белорусы отличаются от русских
Светлана Алексиевич
Фото: Charter97.org

На одном примере.

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии мира Светлана Алексиевич в интервью YouTube-каналу «ТОК» рассказала, чем белорусы отличаются от русских. Она привела один лишь один пример:

— Это здорово, что мы не вступили в войну. Недавно ехала в поезде и рядом ехал молодой человек из Твери. Говорит: «Ненавижу хохлов». Спрашиваю: за что? «Ненавижу и все». Говорю: так у вас же есть голова, за что все-таки? «Ненавижу и все».

От белоруса я никогда ничего подобного не слышала, ни от одного. Ведь не случайно у нас были такие красивые марши без крови. Наверное, это связано с нашей историей. Белорусы не готовы охотно и быстро убивать.

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