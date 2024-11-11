Трамп рассказал, кто будет выполнять функции «пограничного царя» в его новой администрации 2 11.11.2024, 12:20

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Том Хоман

Фото: CRISTOBAL HERRERA / PAP

И озвучил список обязанностей.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Том Хоман будет выполнять функции «пограничного царя» в его новой администрации. Он будет отвечать за границы Америки и депортацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как пишет издание, Трамп написал об этом в воскресенье вечером в своей соцсети Thuth Social. Известно, что Хоман является бывшим исполняющим обязанности директора иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

«Я рад объявить, что бывший директор ICE и верный сторонник пограничного контроля Том Халан присоединиться к администрации Трампа и будет отвечать за границы нашей страны», - сообщил он.

Также новоизбранный президент США добавил, что помимо надзора за южными и северными границами, а также за «морской и авиационной безопасностью», Хоман «будет отвечать за всю депортацию нелегальных иностранцев обратно в страну их происхождения», что является центральной частью его повестки дня.

По словам Трампа, у него «не было сомнений», что Хоман «сделает фантастическую и долгожданную работу».

AP отмечает, что такая роль не требует утверждения Сенатом.

«Ожидалось, что Хоману предложат должность, связанную с границей и обещанием Трампа начать крупнейшую в истории страны операцию по депортации», - говориться в публикации издания.

Новая команда Трампа

Напомним, на днях избранный президент США заявил, что назначит Сьюзи Уайлс главой аппарата Белого дома. Западные СМИ отмечали, что она станет первой женщиной в истории Америки, которая займет эту влиятельную должность.

Также вчера Трамп сообщил, что не будет предлагать бывшему госсекретарю США Майку Помпео и экс-кандидатке в президенты от Республиканской партии Никки Хейли присоединиться к его будущей администрации.

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