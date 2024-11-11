Госстандарт снимает с прилавков детскую одежду белорусского производства 2 11.11.2024, 12:28

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Возникли вопросы к двум изделиям для дошкольников.

С 13 ноября Госстандарт начнет изъятие с прилавков магазинов детской одежды, произведенной частным предприятием «КОТТОНИ КОМПАНИ» из Жабинки. У чиновников возникли вопросы к двум изделиям для дошкольников: сарафану и платью для девочек.

Оказалось, что эта одежда не соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза, касающегося безопасности продукции для детей и подростков, в частности по показателю гигроскопичности.

Гигроскопичность ткани — это её способность впитывать и удерживать влагу, что позволяет материалу изменять свои физические характеристики при воздействии влаги (например, пота), что критически важно для обеспечения комфорта.

Для трикотажных изделий второго слоя, предназначенных для дошкольников, уровень гигроскопичности должен быть не менее 6%. Однако у сарафана этот показатель составляет всего 3,6%, а у платья — лишь 1,5%.

Госстандарт чаще всего выявляет нарушения именно по показателям гигроскопичности и воздухопроницаемости у производителей детской одежды.

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