Сигнал от Кремля
- Виктория Сюмар
- 11.11.2024, 12:32
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Дальше начинаются нюансы.
Трамп по телефону попросил Путина «не обострять». Тот в ответ поднимает в воздух самолеты, которые летят к пусковым рубежам, но разворачиваются и летят обратно без пусков.
В переводе на язык политики это означает: я планировал, мог разбить им энергетику, потому что 2,5 месяца накапливал ракеты, но не стал, потому что услышал просьбу.
Это однозначный сигнал Путина Трампу – я хочу продолжения разговора. Без Украины об Украине. Но не только. О новом разделе мира.
Все, что делал Путин все эти последние годы, было направлено на то, чтобы сидеть за столом переговоров мировых лидеров и иметь влияние там на принятие решений. Шанс достичь этого у него появляется в виде небольшого окошка после победы Трампа.
Демократы с ним вряд ли бы встречались. А Трамп будет.
Однако дальше начинаются нюансы. У Путина все хорошо на поле боя, его войска продвигаются вперед, а заряженное пропагандой общество ждет «парада победы».
Однако основное — это его уже существующие договоренности с Ираном, Северной Кореей и Китаем. Он уже переориентировал свою экономику и ВПК на эти страны. И если deal не будет общим, (а он таким быть не может хотя бы в отношении Ирана и Кореи), то Путин бросит своих партнеров.
И вот здесь вступает логика авторитарного мира. Потому что Трамп - это только на следующие четыре года, а вот Си таких ограничений нет.
Хоть в 72 года – следующие четыре года также имеют значение... И их хочется провести без санкций и уголовного преследования. И без коллапса экономики. Тем более, что опции перенести deal (а Трамп вполне человек сделки), на следующий разговор, не получится.
Здесь можно дальше прогнозировать, что сделает Трамп в случае срыва сделки, «не закончив все войны»... Но и Путин, и Си понимают, что он вряд ли пойдет на глобальную эскалацию. А значит, за срыв соглашения им ничего не будет. Разве что больший изоляционизм Америки, что вполне соответствует их планам...
Поэтому впереди сверхважное узкое окно возможностей в несколько месяцев. Очевидно одно: для украинского фронта они будут очень тяжелыми.
Виктория Сюмар, «Фейсбук»