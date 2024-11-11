США оставили Китай без чипов для ИИ 1 11.11.2024, 12:43

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Одним решением.

США обязали крупнейшего производителя чипов в мире Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) остановить поставки передовых микрочипов, используемых в приложениях искусственного интеллекта (ИИ), китайским клиентам. Об этом сообщил источник, осведомленный в ситуации, сообщает агентство Reuters.

Министерство торговли США направило TSMC официальное уведомление об ограничениях на экспорт чипов с дизайном в 7 нанометров или менее, предназначенных для китайских клиентов и применяемых в ШИ-акселераторах и графических процессорах (GPU).

Этот шаг состоялся через несколько недель после того, как TSMC сообщило Министерству торговли об обнаружении ее чипа в процессоре ИИ компании Huawei, что может нарушать экспортные правила США. Компания Tech Insights, занимающаяся исследованиями технологий, проанализировала этот продукт и обнаружила в нем чип от TSMC, что могло свидетельствовать о нарушении экспортного контроля.

Huawei, являющаяся объектом санкций со стороны США, находится в списке компаний с ограниченным доступом к американским технологиям. Это означает, что любая лицензия, способствующая развитию ИИ Huawei, скорее всего, будет отклонена.

Некоторые источники указывают, что последний шаг США коснется большего количества компаний, позволяя правительству проверять, не поставляют ли другие компании чипы для процессоров ИИ Huawei.

TSMC уже уведомила своих клиентов о приостановке поставок с 11 ноября.

Министерство торговли США от комментариев воздержалось, а Министерство экономики Тайваня заявило, что TSMC намерено соблюдать все международные и местные правила экспортного контроля.

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