В ГУР рассказали, из чего состоят фальш-дроны РФ, которые залетели в Молдову 11.11.2024, 12:47

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«Пародия» – один из основных российских дронов-приманок.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало о том, что на территорию Молдовы в течение выходных залетели фальш-дроны, а также детализировали, из чего они состоят.

Об этом сообщили в ГУР, передает «Европейская правда».

Как отметили разведчики, в течение октября 2024 года Россия применила против Украины более 2 тысяч БПЛА, около половины из которых – это приманки или фальш-цели, которыми Россия пытается отвлечь внимание и перегрузить украинскую ПВО.

«Пародия» – один из основных дронов-приманок, которые агрессор массово применяет в воздушных атаках, акцентируют в разведке.

В частности, по данным ГУР, в воскресенье, 10 ноября два таких дрона упали на территории Молдовы.

У них отсутствует боевая часть, эти дроны гораздо меньше и дешевле Shahed-136, однако благодаря «линзе Люнеберга» (напечатанный на 3D-принтере обернутый фольгой шар, который беспилотники несут как полезную нагрузку – в радиолокационном диапазоне имитирует большую цель) радиолокационно имитируют их, рассказали разведчики.

В ГУР отметили, что исследование российских «пародий» показало, что даже примитивный «фанерный» дрон Россия не способна изготовить самостоятельно.

Отмечается, что модуль полетного контроллера такого дрона содержит компоненты, изготовленные компаниями из:

Китая: Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology;

США: Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense;

Швейцарии: STMicroelectronics;

Тайваня: SONiX Technology.

Напомним, в течение воскресенья в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.

Воздушные силы Украины в утренней сводке сообщали о 10 дронах, которые «вышли из воздушного пространства» в направлении России, Беларуси и Молдовы.

Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.

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