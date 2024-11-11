В Дзержинском районе вор оставил на месте преступления штаны 11.11.2024, 12:46

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Его вычислили.

В Дзержинском районе вора вычислили по забытым на месте происшествия штанам. Об этом сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

В начале сентября в милицию обратился директор строительной компании. Он рассказал, что на объекте в Фаниполе украли кабель стоимостью свыше Br2,8 тыс.

Во время осмотра места случившегося и прилегающей территории правоохранители в лесополосе нашли части проводов похищенной конструкции и джинсы.

В ходе расследования уголовного дела изъятые штаны отправили на судебную генетическую экспертизу.

Специалисты обнаружили на них кровь. При проверке по учету ДНК установлено совпадение с мужчиной 1978 года рождения, который проживает в Гомельской области. Его задержали милиционеры.

Мужчина признался в содеянном и рассказал, что ранее уже бывал в Фаниполе, знал расположение строительных объектов и то, что в них есть разные материалы.

Злоумышленник похитил ценное имущество, чтобы в последующем его продать.

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