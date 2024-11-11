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Соболенко завершает сезон первой ракеткой мира

  • 11.11.2024, 12:54
Соболенко завершает сезон первой ракеткой мира
Арина Соболенко

За ней — польская теннисистка.

Арина Соболенко официально завершает сезон-2024 со званием первой ракетки мира.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок после итогового турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). У белоруски Арина Соболенко — 9016 очков, она занимает первое место. За ней следуют полька Ига Свентек (7970) и американка Кори Гауф (5230), которая и стала победительницей итогового турнира в Эр-Рияде.

Соболенко уже была первой ракеткой планеты в одиночном разряде в 2023 году, но по итогам года уступила первое место Иге Свентек.

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