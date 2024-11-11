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Откуда это вылезло?

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 11.11.2024, 12:59
  • 2,262
Откуда это вылезло?
Елена Вяльбе

Ни извинений, ни сожаления.

Елена Вяльбе, выдающаяся лыжница, глава федерации лыжных гонок, путинистка, своеобразно объясняла свои слова месячной давности, что надо сбросить бомбу на Лондон.

«Наверное, последнее, Лондон… Я не хочу оправдываться... Но в связи с тем, что я не имею возможности (нанести такой удар - СерпомПо), то не надо было и говорить».

То есть, получается, что если бы Вяльбе имела возможности нанести удар по Лондону, то говорить надо было. Ни извинений, ни сожаления.

Вяльбе родилась в 1968 году. Вторую мировую помнить не может. Но ведь ходила в советскую школу, воспитывали её на словах «Миру-мир». Наверное, пела песню «Солнечный круг». И так далее.

Но вот вылезла же откуда-то это звериная жестокость.

Telegram-канал «СерпомПо»

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