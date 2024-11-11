Откуда это вылезло?
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 11.11.2024, 12:59
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Ни извинений, ни сожаления.
Елена Вяльбе, выдающаяся лыжница, глава федерации лыжных гонок, путинистка, своеобразно объясняла свои слова месячной давности, что надо сбросить бомбу на Лондон.
«Наверное, последнее, Лондон… Я не хочу оправдываться... Но в связи с тем, что я не имею возможности (нанести такой удар - СерпомПо), то не надо было и говорить».
То есть, получается, что если бы Вяльбе имела возможности нанести удар по Лондону, то говорить надо было. Ни извинений, ни сожаления.
Вяльбе родилась в 1968 году. Вторую мировую помнить не может. Но ведь ходила в советскую школу, воспитывали её на словах «Миру-мир». Наверное, пела песню «Солнечный круг». И так далее.
Но вот вылезла же откуда-то это звериная жестокость.
Telegram-канал «СерпомПо»