Откуда это вылезло? Telegram-канал «СерпомПо»

11.11.2024, 12:59

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Елена Вяльбе

Ни извинений, ни сожаления.

Елена Вяльбе, выдающаяся лыжница, глава федерации лыжных гонок, путинистка, своеобразно объясняла свои слова месячной давности, что надо сбросить бомбу на Лондон.

«Наверное, последнее, Лондон… Я не хочу оправдываться... Но в связи с тем, что я не имею возможности (нанести такой удар - СерпомПо), то не надо было и говорить».

То есть, получается, что если бы Вяльбе имела возможности нанести удар по Лондону, то говорить надо было. Ни извинений, ни сожаления.

Вяльбе родилась в 1968 году. Вторую мировую помнить не может. Но ведь ходила в советскую школу, воспитывали её на словах «Миру-мир». Наверное, пела песню «Солнечный круг». И так далее.

Но вот вылезла же откуда-то это звериная жестокость.

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