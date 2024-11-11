Белорусские мобильные операторы вводят очередные новшества 11.11.2024, 13:01

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Что изменится для клиентов.

У мобильных операторов — очередные изменения для клиентов. К примеру, компания A1 повышает стоимость некоторых услуг в роуминге, пишет «Зеркало».

Компания A1 с 18 ноября повысит стоимость отдельных услуг в роуминге. Так, с этой даты подорожает пакет «Роуминг ТОП 1 ГБ» — до 15,5 рубля (сейчас — 12,5 рубля). Юрлицам эта услуга также будет обходиться дороже — 18,5 рубля (сейчас — 15,5 рубля). Этот тариф действует в Польше, России, Литве, Латвии, Эстонии, Грузии, Турции, Болгарии, Австрии, Сербии, Словении, Македонии, Хорватии.

Также A1 с 15 ноября переименует некоторые тарифные планы: фиксированной связи «МЕГА Макс 2.0» — на «#ВсёвДом Анлим», а мобильной связи «МЕГА Макс (Mobile)» и «МЕГА Макс (роутер)» — на «#ВсёвДом Анлим (Mobile)» и «#ВсёвДом Анлим (роутер)» соответственно.

«На текущий момент изменение стоимости не предусмотрено. Если будет изменение стоимости, данная информация будет также отмечена на сайте», — уточнили в контакт-центре оператора.

Оператор life:) ввел изменения по услуге «Мой лимит». Она предполагает, что клиент компании может взять в кредит определенную сумму. Если раньше были доступны «займы» в 10, 15 и 25 рублей, то теперь — и 35 рублей.

«Например, если вы подключаете „Мой лимит 10“, на ваш счет начисляются 10 рублей. Деньгами можно пользоваться как кредитной картой ― по мере необходимости. Если в какой-то момент вам нужно будет позвонить, подключить какой-нибудь пакет, а денег на счете не будет хватать, вы сможете воспользоваться деньгами из „Моего лимита“», — поясняет компания.

У клиента на возврат денег есть 30 дней. Отсчет идет с того момента, как он ими воспользуется. «Если в течение 30 дней не пополнить счет, образуется задолженность. Исходящая связь будет отключена», — предупреждает мобильный оператор.

Компания МТС по 11 ноября включительно со скидкой распродает некоторые смартфоны, ноутбуки, телевизоры, планшеты и другие товары. К примеру, Apple iPhone 15 Plus 256GB можно купить за 3899 рублей (это уже со скидкой в 700 рублей), а Apple iPhone 15 Plus 128GB — за 3499 рублей (это на 600 рублей меньше, чем обычно).

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