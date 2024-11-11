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Оккупанты посадили 62-летнего сослуживца на семь дней голым в яму

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  • 11.11.2024, 13:13
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Оккупанты посадили 62-летнего сослуживца на семь дней голым в яму

За потерянную рацию.

Оккупанты посадили на семь дней голым в яму своего 62-летнего приспешника, который потерял рацию во время боевых маневров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Сети опубликована видеозапись, на которой голый мужчина топчется в яме. Автор видео рассказывает, что россиянин уже три дня отбывает наказание, которое ему назначил, вероятно, офицер армии РФ с позывным Дикий.

Автор публикации отмечает в заметке, что наказанный испытывал еще и другие унижения.

«На видео - 62-летний дурак. Он голый и мокрый, так как много раз об*сан друзьями-однополчанами, которые справляют в яму малую нужду. В яму этот орк попал за мелкую провинность и уже провел в ней трое суток при температуре +6+8. (По ночам +2.) Фронтовые товарищи ржут, обс*кают его и удивляются живучести старого дурака. И, разумеется, делают видосики», - отмечается в комментарии к видео.

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