Среди пустыни обнаружили город-«утопию» 1 11.11.2024, 13:25

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Его многоэтажные дома построили в 2400 году до н. э.

В Саудовской Аравии нашли древний город Аль-Ната, в котором жили как минимум 500 человек. Город состоял из 50 многоэтажных зданий, построенных в 2400 году до н. э., пишет DailyMail (перевод — «Фокус»).

Древняя цивилизация построила гигантские гробницы, где также были найдены остатки оружия, такого как топоры и кинжалы. Подобные находки, по словам экспертов, свидетельствуют о том, что цивилизация была достаточно развитой.

Древний город был разделен на жилую зону, правительственный квартал и некрополь, которые были связаны между собой небольшими улочками и длинными торговыми сетями. По мнению ученых, в городе было сформировано эгалитарное общество, в котором нет иерархии и каждый человек считается равным независимо от пола, расы, класса или благосостояния.

«Утопическое» поселение было окружено стеной и располагалось в оазисе Хайбар на Аравийском полуострове. После того как в оазисе был построен город, районы вдоль Средиземного моря от современной Сирии до Иордании процветали и развивались.

Народ Аль-Ната пошел по пути «медленного урбанизма», когда небольшие организованные сообщества постепенно адаптировались к жизни в пустыне. Кочевники-скотоводы бродили по северо-западу Аравии с начала первого тысячелетия до нашей эры. Среди них было племя бедуинов, которые охотились, торговали и совершали набеги на деревни, чтобы добыть товары.

Племя связывалось с кровными узами с другими кланами, которые они также защищали от других кочевых племен. Эта группа кочевником решила обосноваться на одном месте в раннем бронзовом веке, чтобы эффективнее защищаться от набегов, считают археологи из Французского национального центра научных исследований в Париже.

Также археологи отмечают, что Аль-Ната долго время оставался незамеченным из-за черной вулканической породы – базальта, покрывающего эту территорию. Базальт скрыл руины так надежно, что их не смогли отыскать даже расхитители гробниц.

Затерянный город удалось найти лишь с помощью спутников, которые показали дороги и сохранившиеся фундаменты домов. Снимки помогли создать 3D-визуализацию того, как выглядел 4000-летний город. В нем могло располагаться от 55 до 70 домов, большинство из которых были двух- или трехэтажными. Также в домах были подвалы, которые использовались для хранения.

Город от некрополя отделяла стена, за которой располагались ступенчатые башенные гробницы с погребальными камерами и каменными столбами. Такие строения предполагают, что в Аль-Ната проводились сложные погребальные обряды. Оружие из гробниц также указывает, что жители Аль-Ната владели особыми познаниями в обработке металла.

Плотность населения и укрепленный город указывает на то, что его жители положили основу так называемому «пути благовоний», который включал в себя торговлю специями, ладаном и миррой из Южной Аравии в Средиземноморье.

Город пришел в упадок между 1500 и 1300 годами до н. э. по неизвестным пока причинам. Ученые предполагают, что люди снова могли вернуться к кочевой жизни из-за болезней и ухудшения климата.

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