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В Швеции православную церковь заподозрили в шпионаже

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  • 11.11.2024, 13:29
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В Швеции православную церковь заподозрили в шпионаже
Фото: Wikipedia

В пользу РФ.

Власти Швеции заподозрили в шпионаже в пользу России служителей православной церкви, которая недавно была построена на окраине города Вестерос примерно в 80 км от Стокгольма, пишет Politico.

Как отмечает издание, здание храма было возведено в непосредственной близости от стратегически важного аэропорта, который может быть задействован в случае войны, а также поблизости с водоочистными сооружениями и объектами энергетических компаний.

«Церковь является потенциальным опорным пунктом, который можно использовать для сбора информации, как об аэропорте Вестерос, так и о промышленной сфере в виде крупных энергетических компаний. Когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или вблизи него, как это было сделано в июне, они находятся под вероятным наблюдением церкви», — отметил специализирующийся на России исследователь Шведского университета обороны Маркус Йоранссон.

Место для строительства церкви было одобрено властями Вестероса в 2017 году. Тогда это не вызвало никаких вопросов. В РПЦ объясняли необходимость строительства православной церкви тем, что она будет востребована европейскими жителями.

В 2024 году Служба государственной безопасности Швеции (Säpo) заявляла, что представители церкви «имели контакты» с лицами, работающими на российскую разведку. После этого финансовую помощь церкви прекратило шведское Агентство по поддержке религиозных общин (SST). Представители церкви, в свою очередь, отвергали подозрения в связях с российской разведкой.

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