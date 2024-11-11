В Швеции православную церковь заподозрили в шпионаже 3 11.11.2024, 13:29

1,924

Фото: Wikipedia

В пользу РФ.

Власти Швеции заподозрили в шпионаже в пользу России служителей православной церкви, которая недавно была построена на окраине города Вестерос примерно в 80 км от Стокгольма, пишет Politico.

Как отмечает издание, здание храма было возведено в непосредственной близости от стратегически важного аэропорта, который может быть задействован в случае войны, а также поблизости с водоочистными сооружениями и объектами энергетических компаний.

«Церковь является потенциальным опорным пунктом, который можно использовать для сбора информации, как об аэропорте Вестерос, так и о промышленной сфере в виде крупных энергетических компаний. Когда силы обороны Швеции проводят учения в аэропорту или вблизи него, как это было сделано в июне, они находятся под вероятным наблюдением церкви», — отметил специализирующийся на России исследователь Шведского университета обороны Маркус Йоранссон.

Место для строительства церкви было одобрено властями Вестероса в 2017 году. Тогда это не вызвало никаких вопросов. В РПЦ объясняли необходимость строительства православной церкви тем, что она будет востребована европейскими жителями.

В 2024 году Служба государственной безопасности Швеции (Säpo) заявляла, что представители церкви «имели контакты» с лицами, работающими на российскую разведку. После этого финансовую помощь церкви прекратило шведское Агентство по поддержке религиозных общин (SST). Представители церкви, в свою очередь, отвергали подозрения в связях с российской разведкой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com