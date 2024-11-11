Почетного гражданина Чашникского района судили по «политической» статье
- 11.11.2024, 13:32
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«Судья» — Наталья Сушко.
За «экстремизм» под суд попал почетный гражданин Чашникского района лесничий Виталий Вонсик.
Виталий Вонсик — лесничий Краснолукского лесничества Лепельского лесхоза. Его имя по итогам 2015 года было занесено на Доску почета Чашникского района, пишет тг-канал «Витебск, я гуляю».
Процесс над ним состоялся 9 ноября в суде Лепельского района по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов). Обычно это означает, что у человека обнаружили подписки на интернет-ресурсы, которые режим Лукашенко признал «экстремистскими».
«Судья» — Наталья Сушко. Результат суда устанавливается.