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Почетного гражданина Чашникского района судили по «политической» статье

  • 11.11.2024, 13:32
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Почетного гражданина Чашникского района судили по «политической» статье

«Судья» — Наталья Сушко.

За «экстремизм» под суд попал почетный гражданин Чашникского района лесничий Виталий Вонсик.

Виталий Вонсик — лесничий Краснолукского лесничества Лепельского лесхоза. Его имя по итогам 2015 года было занесено на Доску почета Чашникского района, пишет тг-канал «Витебск, я гуляю».

Процесс над ним состоялся 9 ноября в суде Лепельского района по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов). Обычно это означает, что у человека обнаружили подписки на интернет-ресурсы, которые режим Лукашенко признал «экстремистскими».

«Судья» — Наталья Сушко. Результат суда устанавливается.

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