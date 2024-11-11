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В Польше рассказали, когда откроют базу противоракетной обороны США

  • 11.11.2024, 13:37
  • 1,106
В Польше рассказали, когда откроют базу противоракетной обороны США

Ждать осталось недолго.

На севере Польши в Редзиково в среду, 13 ноября, официально откроют базу противоракетной обороны США.

Об этом в эфире Polsat News сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера.

Севера проинформировал, что 11 ноября «президент направляется после государственных торжеств в Азербайджан, но на обратном пути приземляется в Гданьске, откуда направится прямо на официальную церемонию открытия противоракетной базы Aegis в Редзиково».

По его словам, это событие состоится в среду, 13 ноября.

Севера акцентировал, что это база ВМС США, но ее очень интересной особенностью является то, что она подчинена командованию НАТО EUCOM, то есть командованию американскими силами в Европе.

«Как американская база, она выполняет трансатлантические оборонные задачи», – добавил он.

Как известно, по итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне было объявлено о том, что новый американский объект противоракетной обороны в польском Редзиково введен в действие и готов к обороне Альянса.

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