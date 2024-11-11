Лукашенко солгал 11.11.2024, 13:55

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О калийном лицемерии диктатора.

Лукашенко 4 ноября неожиданно назначил нового руководителя «Беларуськалия». Вскоре калийную отрасль ждут изменения. Предприятие, продающее свою продукцию по дешевке, может попытаться снизить объемы производства, чтобы как-то вернуть прежнюю прибыль, а также заключить новые соглашения с Россией. Но роста доходов это не гарантирует, пишет сайт телеканала «Белсат».

О том, что Иван Головатый, который руководил «государствообразующим» «Беларуськалием» с 2014 года и, как говорят, являлся кумом старшего сына Александра Лукашенко, уволен, стало известно 4 ноября. Его преемником стал Андрей Рыбаков, который до того руководил концерном «Белнефтехим».

При этом глава Беларуси много говорил о проблемах, которых на «Беларуськалии» «накопилось немало». Это и большие затраты, которые нужно снижать, и добавленная стоимость, которую нужно поднимать до мирового уровня, и подведомственные организации, где нужно наводить порядок. Но главные проблемы – санкции и цены на калий. Правда, не факт, что новый руководитель «Беларуськалия» сможет существенно исправить ситуацию. Как сказал сам же Лукашенко, в «Белнефтехиме» при нем «рентабельность невысокая».

Санкции за репрессии и войну

«Беларуськалий» и лично Головатый находятся под рядом западных санкций. Проблемы начались после выборов 2020 года и массовых увольнений участников мирных протестов. В 2021 году Евросоюз и США запретили импорт белорусских калийных удобрений, а позже Литва расторгла и контракт на их транспортировку через свою территорию. Также «Беларуськалий» связывают с помощью в депортации Россией детей с оккупированных территорий Украины.

С 2021 года белорусские чиновники закрыли данные об экспорте калийных удобрений. Но согласно Международному исследовательскому институту продовольственной политики доля Беларуси в мировом экспорте калийных удобрений сократилась с 18% в 2021 году до 9% в 2023-м.

Как сообщало Сообщество железнодорожников Беларуси, в 2023 году Беларусь экспортировала практически досанкционный объем калийных удобрений. По данным Белстата, в 2020 году было экспортировано 11,76 млн тонн удобрений, а в 2019 году – 10,32 млн. По итогам 2023 года объем производства калийных удобрений составил 10,46 млн тонн, или на 78,9% больше, чем в 2022 году. Около 90% произведенных удобрений экспортировали (9,45 млн тонн, или плюс 97,6% к уровню 2022 года). То есть объем экспорта в 2023 году был на 8,5% меньше объема 2019 года и на 19,6% меньше объема 2020 года, но примерно таким же, как в 2014 и 2016 годах.

«Однако «героическое» наращивание объемов и «успехи» в противостоянии санкциям с беспрецедентной тарифной поддержкой российской железной дороги на самом деле не сказываются на результатах», – отмечало Сообщество железнодорожников Беларуси.

При росте физического объема экспорта к 2022 году почти вдвое, доходы от продажи снизились на 3% и составили $1,78 млрд. В 2019 году Беларусь заработала на экспорте калийных удобрений $2,76 млрд, а в 2020 году – $2,41 млрд.

Бывший работник «Беларуськалия», член стачкома и автор тематического YouTube-канала «Дядя Леша с ЦПП» Алексей Кротов оценивает ситуацию на «Беларуськалии» как медленную деградацию: зарплаты не растут и не соответствуют квалификации и риску работников, оборудование изнашивается.

«Многие уходят работать в другие отрасли, потому что нет зарплаты, нет условий, а очень большие риски. И перспектив никаких нет и не предвидится», – сказал Кротов «Белсату».

По его мнению, Головатый ушел «в нужный момент, когда еще предприятие до конца не развалилось, еще есть какие-то рынки сбыта».

Типичный красный директор и сильный функционер

По словам Кротова, «для режима Лукашенко» Головатый был очень хорошим руководителем: зарплаты поднимали «неохотно», подземный стаж шахтеров отменили, «всякие надавливания» продолжались. Да и во время забастовок 2020 года он не паниковал, «очень стойко выдержал удар», «проявил жесткую руку». При этом же Кротов подчеркнул, что в Солигорске Головатого уважают и называют исключительно «Иван Иванович»:

«Головатый – сильный лукашенковский функционер, который на любом месте справится с возложенными на него задачами».

О высоких профессиональных качествах Головатого рассказал «Белсату» и бывший работник калийной сферы N., который назвал его «искренним лукашистом», но не приспособленцем, «патриотом предприятия и Солигорщины». По его словам, бывший руководитель «Беларуськалия» был типичным «красным директором», который «и в грязь полезет, и в морду даст, и в столовой обычной позавтракает». Однако бывал и очень жестким с подчиненными.

«Помню, как в одном разговоре он и про бесплатные путевки для детей в заново отремонтированный санаторий «Березка» рассказывал, и о том, что скоро додушит независимый профсоюз», – отметил N.

И вот теперь Головатый, несмотря на свои заслуги и связи, уволен. Правда, Лукашенко заявил, что «при всех недостатках» его не надо «выбрасывать», так как ему нельзя «предъявить какие-то претензии, что он где-то был плохим или не дорабатывал». Тем более, что «он всегда был самостоятельным человеком, занимал самостоятельную позицию».

За что уволили Головатого и почему заменили на Рыбакова

Назначение гендиректором «Беларуськалия» человека, который на нем ранее не работал, глава лукашенковской администрации Дмитрий Крутой объяснил тем, что у Рыбакова есть «определенный опыт» для управления подсанкционным предприятием. Да и он уже два года «курировал» калийную отрасль.

Однако политолог Дмитрий Болкунец считает, что в Беларуси просто не так много лиц, имеющих опыт управления такими крупными предприятиями. Тем более, что для Лукашенко лояльность по важности опережает компетентность, сказал он «Белсату».

По мнению N. в увольнении Головатого могут быть две причины. Первая – это его поражение «в аппаратной схватке» с гендиректором «Белорусской калийной компании» Алексеем Скрагой, с которым у него были «серьезные терки».

«Скрага не очень хотел обсуждать экспортную политику. Мол, вы производите и не лезьте дальше, не ваше дело, а Головатый всегда активно участвовал в обсуждении объемов, стратегических цен и т.д.», – заявил N.

Также он не исключает, что увольнение может быть сигналом подготовки к объединению с российскими компаниями, на что намекал и сам Лукашенко: «Уралкалием», «Еврохимом» или «Славкалием» Михаила Гуцериева. Согласно N., Головатый – «неудобный для этого руководитель», «был против сотрудничества с россиянами, говорил всегда мол сами справимся и не придется делиться прибылью с олигархами, все в Беларусь вернется».

Назначение же Рыбакова, который ранее не работал в калийной отрасли, может быть как попыткой бороться с кумовством, так и отсечь нового руководителя от поддержки и связей, сказал собеседник.

Российские компании возвращаются к белорусскому калию?

На возможный российский след в кадровых изменениях намекнул и сам Лукашенко. Он заявил, что получает «море запросов» из неназванных стран на совместную продажу калийных удобрений.

«Надо на это идти: мы куда-то поставим калий, стоит там завод на границе где-то-смешиваем удобрения и сразу за границу продаем вместе», – сказал политик, поручив «выходить на государства, с которыми мы можем производить эти удобрения».

Собеседник «Белсата» N. подчеркнул, что сейчас и так вся логистика поставок белорусского калия идет через Россию, что ставит отечественный экспорт калия в уязвимое положение:

«Захотят – дадут достаточные мощности по транзиту и отгрузкам, не захотят – не дадут или цены повысят».

Как отметил N., ранее опыт сотрудничества Беларуси с россиянами, «Уралкалием», был негативным. Закончилось это арестом в 2013 году в Минске гендиректора компании Владислава Баумгертнера. По словам собеседника, стороны просто перестали доверять друг другу и начали перетягивать клиентов, не могли договориться об экспортных объемах.

«Ну и госимущество «Беларуськалия» трудно уживается с частным имуществом «Уралкалия». Одни хотят больше денег в бюджет и полное трудоустройство и загрузку предприятия, а другие ищут пути как оптимизировать налоги, может и вывести деньги, поднять цену на рынках или сократить расходы, даже вследствие увольнения или приостановки производства», – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что не получится равноправного сотрудничества и сейчас, так как российский калий в отличие от белорусского не находится под санкциями, а весь белорусский транзит завязан на Россию и ее порты.

N. отметил, что при объединении в 2006 году «Беларуськалия» и «Уралкалия» в БКК производителей было немного, поэтому этот синдикат контролировал не менее 40% мирового рынка. При этом цены достигали почти $1000 за тонну при отсутствии санкций.

«Сейчас другие производители нарастили объемы, рынок уже не такой монополизированный, в 2025–2026 годах ожидается приход нового мощного игрока – запускается проект BHP, а еще новая шахта «Еврохима» и продолжение расширения лаосского проекта, который контролируется китайцами. Цена сейчас в Китае – $273, в Индии – $283, на спотовых рынках – около $300. Поэтому объединение сейчас для «Беларуськалия» это не попытка контролировать мировые цены, а скорее попытка как-то приспособиться к действующим условиям и выживать, при помощи россиян», – сказал N.

Лукашенко солгал, говоря о низких ценах

4 ноября Лукашенко заявил, что сейчас отечественные калийные удобрения продаются «по дешевке, почти по себестоимости, а то и ниже иногда». Чтобы этого не было, он хочет сократить производство.

«Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая. Может быть, нам с россиянами переговорить, посоветоваться и процентов на 10, может, 11, снизить добычу калийных удобрений. Не то что дефицит на рынке появится, а все поймут, что это дорогая продукция и за нее нужно платить соответствующие средства», – сказал диктатор.

Однако эти слова Лукашенко в комментарии «Белсату» опровергла эксперт Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина. Она отметила, что в 2022 году цены на калий действительно были пиковыми (в отдельные месяцы доходили до $1200 за тонну) против $278 по состоянию на октябрь 2024 года. Но, заявила экономист, те цены были в целом связаны с активизацией сельского хозяйства и общим оживлением мировой экономики после пандемии коронавируса. После этого в 2023 году произошел спад, который продолжился в 2024-м и, возможно, сохранится в 2025-м. При этом Лузгина подчеркнула, что в 2016–2018 годах были ниже, чем сейчас.

«Сказать, что цены уже очень низкие, нельзя. Они, конечно, очень снизились по сравнению с 2022 годом, но тогда был очень резкий скачок», – заявила она.

Слова Лукашенко Лузгина связала с давлением, которое на белорусское производство оказывают санкции. В результате это возникают проблемы с логистикой, растут экспортные затраты. Закрылись для белорусских поставок и некоторые рынки, как, например, индийский.

«Ну и плюс, возможно, из-за санкций белорусский товар может продаваться с определенным дисконтом. Тогда цена действительно может быть, с учетом дисконта и транспортировки, близкой к себестоимости самой продукции», – отметила экономист.

Когда хочется свой ОПЕК, но не с кем

Что касается планов Лукашенко вместе с Россией уменьшить производство, чтобы повысить мировые цены на калий, то Лузгина не уверена, что Россия согласится на это, так как ей это «не очень выгодно». Экономист отметила, что, согласно статистике РФ, российские компании уже и так сокращали свое производство и сейчас наоборот наращивают прежние объемы.

«Насколько им выгодно будет снова замедлять это производство, тоже вопрос», – сказала она.

Но даже в случае политического согласия Кремля на такой шаг, есть вопросы к его эффективности. Лузгина отметила, что страны ОПЕК+, например, действительно могут сокращением производства воздействовать на мировые цены на нефть.

«Но они эти решения принимают вместе. Ни одна, ни две страны, а все основные экспортеры. Здесь у нас Россия и Беларусь: они действительно являются крупными мировыми поставщиками и производителями калия, но не единственными», – сказала экономист.

Лузгина подчеркнула, что крупнейшим производителем калийных удобрений в мире является Канада, но с нею «вряд ли удастся договориться». Затем после России на третьем месте находится Китай, который использует их для собственных нужд и еще импортирует из других стран, включая Беларусь.

«Того, что он производит, ему мало, но вряд ли он там тоже как-то будет сокращать», – считает Лузгина.

Кроме того есть еще Германия, Израиль, Иордания, Лаос, Чили, США и другие. В результате, если Минск и Москва все же решат снизить объемы производства, их могут нарастить другие страны. Например, Канада, которая в 2023 году снизила добычу на те самые 11%.

«Вариации этих 10% вполне могут быть компенсированы за счет других производителей. Такие решения, на мой взгляд, если уж и принимать, чтобы они воздействовали на рынок, то это надо делать уже как делают страны ОПЕК+, все вместе», – сказала Лузгина.

По мнению N., попытка повысить цену на калийные удобрения путем снижения производства сейчас не сработает. По его словам, даже если Беларусь и Россия вместе сократят свое производство на 10%, эти цифры перекроют новые проекты из других компаний.

Минск перестал заботиться об Африке

Политолог Дмитрий Болкунец обратил внимание также на лицемерие Минска, который ранее заявлял, что санкции против белорусского калия бьют по глобальной продовольственной безопасности.

«Лукашенко много говорил, что в Африке голод наступит из-за калийных удобрений, когда цены там вырастут. Ну, то есть получается, он хочет, чтобы Африка голодала, раз он хочет цены повысить», – заявил он.

В целом же, подчеркнул Болкунец, действительность отличается от того, что Лукашенко «может в кабинете у себя решить».

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