Тонкий ответ 1 Константин Сонин

11.11.2024, 13:51

2,524

Константин Сонин

Давайте вспомним крах Российской империи в начале 1917 года.

Можно ли представить себе падение режима Путина без крупного бюджетного/финансового кризиса? И я думаю, что ответ, возможно, более тонкий, чем представляют себе большинство комментаторов. Реальный механизм бюджетного/финансового кризиса — политический, а не наоборот.

Вспомнить крах Российской империи в начале 1917 года. Царское правительство пало, потому что явному большинству страны не нравилось, как шла для России мировая война. Народным массам не нравилось, что идёт война, генералам не нравилась как она идёт. Сначала протесты и демонстрации в столице привели к хаосу и созданию паралелльных структур власти. В ответ военные заставили царя отречься от престола, и было сформировано временное правительство. Это-то было совсем неудивительно. Что должно удивлять, задним умом, так это то, что временное правительство, пришедшее к власти из-за недовольства войной, решило продолжить крайне непопулярную и дорогостоящую войну. Если бы не это политическое, осознанное решение, финансовая система и государство, возможно, не рухнули бы.

Еще более близкий пример. Стандартный нарратив про коллапс СССР включает растущие бюджетные проблемы, результат долгосрочной экономической неэффективности, резкое падение мировых цен на нефть и частичные и непоследовательные экономических реформ времен перестройки и ускорения. Тем не менее, существовало простое решение бюджетных проблем, которое было доступно советскому правительству в 1985, 1986, 1987 и так далее вплоть до последних дней в 1991 году. Решение состояло в том, чтобы прекратить финансирование оборонного сектора, который съедал до 20% (а по некоторым оценкам до 40%) бюджета.

Конечно, выход империи из войны весной 1917 года был бы очень дорогостоящим. Однако эти затраты были бы ерундой по сравнению с тем, что произошло потом. Конечно, резкое сокращение военного производства в 1988 году привело бы к массовой безработице и росту бедности среди людей, занятых в этом секторе. Однако эти трудности были ничто по сравнению с тем, что эти же самые люди перенесут, когда государство рухнет через три года.

Если бы война России против Украины была остановлена прямо сейчас, у российского правительства легко было бы достаточно денег, чтобы компенсировать Украине ущерб, нанесенный войной, и поддержать демилитаризацию промышленности и возвращение человеческого капитала, бежавшего от войны и военных репрессий. Именно политические решения — в данном случае продолжение войны — в конечном итоге приведут к финансовому кризису, а не наоборот.

Константин Сонин, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com