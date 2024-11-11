В Слониме придумали колбасу с картошкой фри внутри 11.11.2024, 14:08

По словам производителя, ей можно заменить завтрак или обед.

Слонимский мясокомбинат представил новинку, которой, по словам производителя, можно заменить завтрак или обед.

Слонимский мясокомбинат собирается выпускать сервилат под названием «Наш бульбаш». Особенность колбасы в том, что внутри, помимо мяса, есть картофель фри, пишет «Наша Нива».

Новинку представили на областных «Дажынках» в Мостах. Производитель утверждает, что в разогретом виде сервелат способен заменить полноценный завтрак или обед.

Когда новинка поступит в продажу, неизвестно.

Еще в 2018 году активист Игорь Случак запускал целую кампанию «Стоп Бульбаш» против использования оскорбительного слова в названии хлеба, который производили в Слуцке. В итоге в декабре прошлого года после многочисленных обращений хлебозавод снял хлеб «Бульбашъ» с производства.

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