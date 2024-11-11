Польша празднует День независимости
- 11.11.2024, 14:11
По всей стране проходит ряд мероприятий.
11 ноября проходят праздничные мероприятия по случаю 106-летия восстановления (в 1918 году) независимости Польши, сообщает «Польское радио».
По случаю 106-й годовщины восстановления независимости Польши у Могилы Неизвестного солдата на площади Пилсудского в Варшаве в 12.00 запланирована смена роты почетного караула и выступление президента РП Анджея Дуды.
По случаю Дня независимости Сейм и Сенат РП открыты для посетителей. Посетить Сейм можно с 10.00 до 16.00. Заранее заказывать пропуск не нужно. Вам следует взять с собой документ, удостоверяющий личность, и пройти в отдел пропусков на ул. Вейска, а затем к главному входу.
Важным элементом ежегодного празднования Дня независимости в Варшаве является спортивный забег. Организованный в 34-й раз, он начнется в 11.11 на ул. Иоанна Павла II, продолжится на ул. Халубиньского, аллее Неподлеглосьци и ул. Проста.
С 14.00 до 20.00 с пл. Дмовского до «Национального» стадиона пройдет Марш Независимости.
Во второй половине дня на ул. Краковске Пшедмесьце пройдет фестиваль «Независимая» (Niepodległa).
В 18.00 в варшавской Цитадели начнется фольклорный концерт «Общая независимая» (Wspólna Niepodległa). Популярные польские артисты исполнят народные песни шестнадцати воеводств РП.