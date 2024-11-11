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В России запретили фильм о молодости Трампа

  • 11.11.2024, 14:26
В России запретили фильм о молодости Трампа

Картину планировали выпустить в прокат 14 ноября.

Фильму «Ученик. Восхождение Трампа» о молодости избранного президента США Дональда Трампа не выдали прокатное удостоверение в России. Картину режиссёра Али Аббаси планировали выпустить в прокат 14 ноября.

Об этом сообщает «Кинопоиск» со ссылкой на компанию «Атмосфера кино», которая является российским дистрибьютором фильма.

Изначально картина должна была выйти 31 октября, но тогда за неделю до назначенной даты её убрали из расписания по неизвестным причинам.

«Ученик. Восхождение Трампа» рассказывает об отношениях Дональда Трампа и его наставника, юриста Роя Кона в 1970-80 годах. Их роли сыграли актёры Себастиан Стэн и Джереми Стронг соответственно.

Новоизбранный президент США назвал фильм «фейковым», а сценариста картины Гэбриела Шермана «подлым и бездарным писакой». В США фильм вышел в прокат незадолго до начала президентских выборов, которые Трамп выиграл.

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