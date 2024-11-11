«Год качества» в Беларуси потерпел фиаско 1 11.11.2024, 14:29

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Белорусы жалуются на просрочку и скудный ассортимент в магазинах.

В белорусских магазинах часто можно встретить товары с истекшим сроком годности, несмотря на объявленный в стране «Год качества». Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Татьяна Филимонова.

«Профсоюзные работники ходили в торговые объекты и мониторили их уровень. Однако с июля 2024 года мы изменили работу. В настоящее время на сайте ФПБ действуют общественная приемная, в которую может обратиться любой гражданин по вопросу потребительского рынка. Нередки случаи, когда люди или звонят, или пишут свои замечания», — рассказала Филимонова.

По ее словам, за короткое время поступило более 35 обращений о товарах с истекшим сроком годности.

Кроме этого граждане недовольны и «очень скудным ассортиментом в том или ином магазине».

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