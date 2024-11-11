закрыть
11 ноября 2024, понедельник, 15:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Год качества» в Беларуси потерпел фиаско

1
  • 11.11.2024, 14:29
  • 1,450
«Год качества» в Беларуси потерпел фиаско

Белорусы жалуются на просрочку и скудный ассортимент в магазинах.

В белорусских магазинах часто можно встретить товары с истекшим сроком годности, несмотря на объявленный в стране «Год качества». Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Татьяна Филимонова.

«Профсоюзные работники ходили в торговые объекты и мониторили их уровень. Однако с июля 2024 года мы изменили работу. В настоящее время на сайте ФПБ действуют общественная приемная, в которую может обратиться любой гражданин по вопросу потребительского рынка. Нередки случаи, когда люди или звонят, или пишут свои замечания», — рассказала Филимонова.

По ее словам, за короткое время поступило более 35 обращений о товарах с истекшим сроком годности.

Кроме этого граждане недовольны и «очень скудным ассортиментом в том или ином магазине».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин