«Год качества» в Беларуси потерпел фиаско

«Год качества» в Беларуси потерпел фиаско1
- 11.11.2024, 14:29
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Белорусы жалуются на просрочку и скудный ассортимент в магазинах.
В белорусских магазинах часто можно встретить товары с истекшим сроком годности, несмотря на объявленный в стране «Год качества». Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Татьяна Филимонова.
«Профсоюзные работники ходили в торговые объекты и мониторили их уровень. Однако с июля 2024 года мы изменили работу. В настоящее время на сайте ФПБ действуют общественная приемная, в которую может обратиться любой гражданин по вопросу потребительского рынка. Нередки случаи, когда люди или звонят, или пишут свои замечания», — рассказала Филимонова.
По ее словам, за короткое время поступило более 35 обращений о товарах с истекшим сроком годности.
Кроме этого граждане недовольны и «очень скудным ассортиментом в том или ином магазине».