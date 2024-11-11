CNN: Солдатов КНДР отправят на территорию Украины

CNN: Солдатов КНДР отправят на территорию Украины5
- 11.11.2024, 14:33
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Названы их задачи.
Северокорейские войска, которые уже принимают участие в боях в Курской области, вероятно, будут привлечены непосредственно к боевым действиям на оккупированной РФ украинской территории.
Об этом пишет CNN со ссылкой на одного из украинских командиров. Сообщается, что солдаты из КНДР принимают участие в прямых боевых действиях на Курщине, а также в оборонительных операциях в соседней Белгородской области и на оккупированных Россией украинских территориях.
«В основном задачи определяются как второй эшелон обороны. В Курской области это непосредственно боевые действия», — цитирует CNN своего собеседника.
По его словам, среди личного состава есть специалисты-артиллеристы и снайперы. Украинский командир также сообщил журналистам, что «эти группы в ближайшей перспективе будут непосредственно задействованы в боевых действиях на территории Украины».
«Высока вероятность их появления и на оккупированных территориях Украины», — сообщил военнослужащий.
Украинский командир также подчеркнул, что северокорейские военные являются «значительным ресурсом» для войны России против Украины. Те солдаты из КНДР, которые будут задействованы в обороне, позволят РФ перебрасывать свои войска для операций на других участках фронта. Впоследствии их также задействуют непосредственно в боях. По военным меркам, это три полнокровные бригады. Таким образом, оккупанты могут снять 10 тысяч солдат со второй линии обороны, поставить туда солдат из КНДР и отправить эти три бригады на передовую.
Такж сообщается, что РФ сосредоточила десятки тысяч человек, включая северокорейских солдат, для наступления на украинские позиции в Курской области РФ. В США полагают, что наступление начнется в ближайшие дни.