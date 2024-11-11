В Минске продают квартиру почти за два миллиона долларов 3 11.11.2024, 14:40

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Как она выглядит.

В центре Минска продают квартиру за 6,5 млн рублей, или $1,95 млн. Об этом сообщает Realt.

Самая дорогая квартира в городе расположена на улице Румянцева недалеко от парка Горького и площади Победы. Она трехуровневая и находится в четырехэтажном доме 2013 года постройки.

Помимо жилых комнат, в квартире есть столовая, гостиная с камином, а также бассейн, русская баня и сауна.

Примечательно, что в квартире установлена система «Умный дом», с помощью которой можно автоматически управлять шторами и теплым полом.

В придачу идет выход на собственную террасу, окруженную высокими зелеными туями, а также два места в подземном паркинге. К слову, на паркинг можно попасть на лифте.

В объявлении сказано, что общая площадь квартиры 362 «квадрата», а жилая — чуть больше 184 «квадратов».

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