В Минске продают квартиру почти за два миллиона долларов

В Минске продают квартиру почти за два миллиона долларов3
- 11.11.2024, 14:40
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Как она выглядит.
В центре Минска продают квартиру за 6,5 млн рублей, или $1,95 млн. Об этом сообщает Realt.
Самая дорогая квартира в городе расположена на улице Румянцева недалеко от парка Горького и площади Победы. Она трехуровневая и находится в четырехэтажном доме 2013 года постройки.
Помимо жилых комнат, в квартире есть столовая, гостиная с камином, а также бассейн, русская баня и сауна.
Примечательно, что в квартире установлена система «Умный дом», с помощью которой можно автоматически управлять шторами и теплым полом.
В придачу идет выход на собственную террасу, окруженную высокими зелеными туями, а также два места в подземном паркинге. К слову, на паркинг можно попасть на лифте.
В объявлении сказано, что общая площадь квартиры 362 «квадрата», а жилая — чуть больше 184 «квадратов».