Портрет лузера 2 Петр Шуклинов

11.11.2024, 14:47

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Фото: Getty Images

Путин очень хочет сесть за стол переговоров с Трампом.

Так он покажет, что он все еще легитимный, а не преступник, за которым гоняются приставы Международного уголовного суда в Гааге. Он все еще мечтает «перераспределить мир» так, чтобы забрать себе Украину.

Впрочем, если россияне проиграли битву за Киев и не смогли взять столицу за три дня, не смогли за год, не смогли за два и даже за три года - не возьмут уже и за 300 лет. Все это понимают.

Путин хочет сохранить хотя бы какое-то историческое лицо перед тем, как уйдет в небытие. Сейчас у него портрет лузера, который за три года спустил в унитаз все российские сбережения и потенциал, который накапливался 30 лет. Наша задача в этих условиях - сражаться. Продержаться на один день дольше, чем враг. И сделать все, чтобы никто за нашей спиной не решал нашу судьбу. Но надо бороться дальше.

Представьте, если бы в 2020-м вам сказали, что через 4 года Украина будет воевать с КНДР. Которая пришла спасать РФ, потому что украинцы оккупировали часть Курщины. С КНДР, которая пришла спасать РФ, что за 3 года (с поддержкой Ирана и Китая) не смогла победить. До сих пор каждый день удивляюсь. Себе, вам, всем украинцам.

Петр Шуклинов, «Фейсбук»

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