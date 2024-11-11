Беларусь официально пустили в «предбанник» БРИКС

Беларусь официально пустили в «предбанник» БРИКС2
- 11.11.2024, 14:54
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Лукашенко выражал недовольство статусом.
Лукашенко подписал письмо в адрес Путина о готовности Минска «подключиться к БРИКС в качестве партнера», сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси
Документ, завизированный 5 ноября, передан главой ведомства Максимом Рыженковым послу РФ Борису Грызлову 11 ноября.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что официальный ответ на письменное приглашение является «обязательным элементом согласованной государствами — членами процедуры получения партнерского статуса»: «Именно с этого момента страна официально считается партнером БРИКС».
Ранее Лукашенко выразил недовольство статусом партнера, а не члена БРИКС. Диктатор назвал его «предбанником».