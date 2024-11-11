Лидер венгерской оппозиции обвинил правительство Орбана в слежке за ним 11.11.2024, 14:59

Виктор Орбан

И сравнил ситуацию с Уотергейтским скандалом.

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадяр заявил, что правительство премьера Виктора Орбана шпионит за ним и его штабом. Он сравнил ситуацию с Вотергейтским скандалом 1974 года, пишет Politico (перевод — «Зеркало Недели»).

«Офицеры разведки, которые служат своей стране, а не мафиозному правительству, рассказали мне, что моя квартира, наши офисы и наши транспортные средства прослушивались месяцами», — заявил Мадяр.

В 1974 году тогдашний президент США от Республиканской партии Ричард Никсон ушел в отставку на фоне Уотергейтского скандала. Его подозревали в причастности к прослушиванию членов Демократической партии во время предвыборной кампании 1972 года.

Он добавил, что правительство и правящая партия «Фидес» хотели дискредитировать его посредством смеси подлинных и поддельных записей частных разговоров. По словам Мадяра, деньги за запись его разговора получила также его бывшая девушка. Оппозиционер подчеркнул, что правительство Орбана «хочет заставить нас замолчать, но миллионы людей невозможно заставить замолчать».

Мадяр утверждает, что Орбан знал о слежке. Премьер Венгрии не ответил на обвинения, но ситуацию прокомментировала пресс-секретарь правительства Эстер Виталиос.

«Кто-то от скуки пересмотрел слишком много шпионских фильмов», — заявила она.

Напомним, по данным двух опросов, партия Мадяра имеет небольшое преимущество над политсилой «Фидес» Орбана, находящейся у власти в Венгрии уже 14 лет. Мадяр ворвался в венгерскую политику перед выборами в Европарламент в июне и бросил серьезный вызов властям.

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