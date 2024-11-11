В России начался дефицит яблок 3 11.11.2024, 15:13

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Об этом заявил Путин.

В России сохраняется дефицит яблок, поэтому их необходимо выращивать больше, заявил Путин на встрече с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло, пишет The Moscow Times.

В свою очередь Меняйло рассказал Путину, что в его регионе находится самый большой на юге России яблоневый сад площадью 1,5 тыс. гектаров. Однако нехватка яблок все равно наблюдается, признал он.

В начале октября Россельхознадзор сообщил, что из-за майских заморозков в центральном и северо-западном регионах страны текущий урожай яблок составит всего 30–40% от обычного, что уже привело к росту цен на продукт. При этом Путин требовал не допустить скачка цен на яблоки еще в июне, когда Минсельхоз впервые сообщил о гибели части урожая.

Согласно данным Росстата, с начала 2024 года яблоки подорожали на 12,83%. По росту цены они уступили только молоку (13,42%), сметане (13,88%), баранине (21,67%), сливочному маслу (27,47%) и картофелю (64,14%).

Для снижения цен правительство заявляло о планах импортировать яблоки из Азербайджана, Армении, Турции, Сербии, Китая, Беларуси, Приднестровья и даже Северной Кореи. По итогам января—июля одним из основных поставщиков яблок в Россию стал Китай: за семь месяцев страна направила на российский рынок 22,2 тыс. тонн фруктов, что почти в три раза больше, чем годом ранее.

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