Житель Могилевщины забрал двух детей из детдомов после генетической экспертизы 11.11.2024, 15:31

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Отцовство подтвердилось.

40-летний житель Могилевской области забрал двух детей из детских домов после генетической экспертизы, пишет пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз.

Мужчина сомневался в том, что является отцом младшему сыну, несмотря на то, что тот носит его фамилию и отчество. Трехлетний ребенок и его старшая сестра находились на тот момент в детских домах.

Заключение экспертизы подтвердило отцовство, житель Могилевщины забрал домой и сына, и дочь.

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