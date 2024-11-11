закрыть
11 ноября 2024, понедельник, 15:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В белорусском футболе разразился большой скандал

  • 11.11.2024, 15:40
В белорусском футболе разразился большой скандал

Судья засчитал гол, которого не было?

Брестское «Динамо» на своем поле победило борисовский БАТЭ в 28-м туре высшей лиги (2:0). При этом хозяева с 50-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Абдула Кабии, пишет betnews.by.

Однако не этот эпизод стал ключевым в матче. На 88-й минуте голкипер БАТЭ Владислав Игнатьев отдал рискованный пас партнеру, у которого отобрал мяч Егор Храленков. Защитник брестчан тут же послал мяч в пустую «рамку», тот ударился о перекладину и отскочил в поле.

Споры вызвал вопрос, где именно он приземлился — перед «ленточкой» или за ней. Судейская бригада во главе с Антоном Лашуком посчитала, что мяч полностью пересек линию ворот. Однако ни один повтор не убедил в подобном. Большинство оценщиков сошлись во мнении, что гол не стоило засчитывать.

Как бы то ни было, именно этот эпизод решил исход спора. В оставшееся время брестчане забили еще раз и сняли все вопросы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин