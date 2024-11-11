В белорусском футболе разразился большой скандал 11.11.2024, 15:40

Судья засчитал гол, которого не было?

Брестское «Динамо» на своем поле победило борисовский БАТЭ в 28-м туре высшей лиги (2:0). При этом хозяева с 50-й минуты играли в меньшинстве после удаления защитника Абдула Кабии, пишет betnews.by.

Однако не этот эпизод стал ключевым в матче. На 88-й минуте голкипер БАТЭ Владислав Игнатьев отдал рискованный пас партнеру, у которого отобрал мяч Егор Храленков. Защитник брестчан тут же послал мяч в пустую «рамку», тот ударился о перекладину и отскочил в поле.

Споры вызвал вопрос, где именно он приземлился — перед «ленточкой» или за ней. Судейская бригада во главе с Антоном Лашуком посчитала, что мяч полностью пересек линию ворот. Однако ни один повтор не убедил в подобном. Большинство оценщиков сошлись во мнении, что гол не стоило засчитывать.

Как бы то ни было, именно этот эпизод решил исход спора. В оставшееся время брестчане забили еще раз и сняли все вопросы.

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