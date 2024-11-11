Жители Плещениц жаловались, что деревья обрезали «под столб» 3 11.11.2024, 15:45

2,320

иллюстративное фото

Власти сказали, что все законно, а потом наказали виновного.

Странная история произошла в Плещеницах Логойского района. Весной там деревья обрезали «под столб» — то есть, удалили всю крону, оставив лишь ствол-обрубок. Сначала чиновники говорили, что нарушений правил не установлено. Однако спустя полгода нашелся виновный в нарушениях.

Петиция к властям появилась на портале «Удобный город». Ее авторы заявляли, что коммунальщики нарушили правила содержания озелененных территорий, которые запрещают такую обрезку, пишет Blizko.by.

Авторы петиции требовали от властей пояснить, на каком основании проводились работы по кронированию деревьев с полным удалением кроны и верхней части ствола дерева, установить должностных лиц, виновных в проведении работ по кронированию, а также виновных в нарушении нормативов.

Ответ на обращение пришел за подписью зампреда райисполкома Анжелы Раевской. В нем говорилось, что чиновники действительно обнаружили деревья, обрезанные «под столб», однако никаких нарушений в этом нет.

«Проведенные работы не являются обрезкой, а являются первым этапом работ по удалению деревьев на территории в связи с их неудовлетворительном состоянием. Работы по удалению деревьев планируется завершить до августа 2024 года», — говорилось в документе.

Также в ответе говорилось, что вместо вырубленных деревьев к ноябрю высадят новые.

Однако в ноябре из райисполкома внезапно пришел новый ответ — тоже за подписью Раевской. Там говорится, что виновного в нарушении правил, которое чиновники отрицали, нашли и наказали.

«В связи с невыполнением требований статьи 38 закона Республики Беларусь от 14.06.2003 №205-3 «О растительном мире» на территории государственного учреждения «Физкультурно-оздоровительный центр «Скарб-Спорт» по адресу: г.п.Плещеницы, ул. Советская, 11, руководитель был привлечен к ответственности по статье 16.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях», — сообщается в ответе.

Статья 16.7 КоАП «Нарушение требований в области карантина и защиты растений» предполагает штраф в размере до 100 базовых величин (4000 рублей). При этом не совсем понятно, за что наказали должностное лицо: за обрезку деревьев или за то, что не были высажены новые.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com