В Офисе президента Украины сомневаются, что Трамп звонил Путину 11.11.2024, 15:45

В Кремле заявили, что разговор был «выдуман».

В Офисе президента Украины не были проинформированы о возможном звонке избранного президента США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину и сомневаются в том, что он в принципе был.

Об этом сообщает 11 ноября издание Politico со ссылкой на чиновника, близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Журналисты сообщают, что им не удалось получить независимую информацию о том, состоялся ли вообще звонок Трампа диктатору Путину.

В Кремле заявили, что он действительно был «выдуман».

«Это не соответствует действительности… абсолютно ложная информация», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российским СМИ в понедельник.

Украина неоднократно заявляла, что никакие переговоры об урегулировании российского вторжения не должны вестись без Киева, и уже скорректировала свою стратегию, чтобы привлечь внимание к непримиримому подходу Трампа к внешней политике, предложив использовать свои природные ресурсы и закаленные в боях войска для обеспечения безопасности Европы после войны.

Однако Путин увидел в президентстве Трампа благоприятную возможность, публично поздравил его и заявил, что возьмет трубку, если Трамп позвонит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com