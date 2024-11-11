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В Офисе президента Украины сомневаются, что Трамп звонил Путину

  • 11.11.2024, 15:45
В Офисе президента Украины сомневаются, что Трамп звонил Путину

В Кремле заявили, что разговор был «выдуман».

В Офисе президента Украины не были проинформированы о возможном звонке избранного президента США Дональда Трампа российскому диктатору Владимиру Путину и сомневаются в том, что он в принципе был.

Об этом сообщает 11 ноября издание Politico со ссылкой на чиновника, близкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Журналисты сообщают, что им не удалось получить независимую информацию о том, состоялся ли вообще звонок Трампа диктатору Путину.

В Кремле заявили, что он действительно был «выдуман».

«Это не соответствует действительности… абсолютно ложная информация», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российским СМИ в понедельник.

Украина неоднократно заявляла, что никакие переговоры об урегулировании российского вторжения не должны вестись без Киева, и уже скорректировала свою стратегию, чтобы привлечь внимание к непримиримому подходу Трампа к внешней политике, предложив использовать свои природные ресурсы и закаленные в боях войска для обеспечения безопасности Европы после войны.

Однако Путин увидел в президентстве Трампа благоприятную возможность, публично поздравил его и заявил, что возьмет трубку, если Трамп позвонит.

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