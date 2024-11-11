Z-блогеры набросились на роспропаганду 2 11.11.2024, 16:16

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Досталось и Лукашенко.

Российские Z-блогеры обвиняют пропагандистов Кремля в том, что те обещали «Киев за три дня», вместо этого «планы» сорваны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

«Теперь бессмысленно это отрицать и утверждать, будто, кроме американского генерала Милли, о «Киеве за три дня» никто не говорил. Интернет все помнит. Главное - не повторять ошибок и не заниматься шапкозакидательством, чтобы не садиться в лужу. Тем более в публичном пространстве», - отметил один из них.

Автор видео не обошел вниманием и Лукашенко, который заявил, что «эта война продлится максимум 3-4 дня».

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