Z-блогеры набросились на роспропаганду

Z-блогеры набросились на роспропаганду2
- 11.11.2024, 16:16
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Досталось и Лукашенко.
Российские Z-блогеры обвиняют пропагандистов Кремля в том, что те обещали «Киев за три дня», вместо этого «планы» сорваны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
«Теперь бессмысленно это отрицать и утверждать, будто, кроме американского генерала Милли, о «Киеве за три дня» никто не говорил. Интернет все помнит. Главное - не повторять ошибок и не заниматься шапкозакидательством, чтобы не садиться в лужу. Тем более в публичном пространстве», - отметил один из них.
Автор видео не обошел вниманием и Лукашенко, который заявил, что «эта война продлится максимум 3-4 дня».