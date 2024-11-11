На конкурсе «Мисс Земля» определили самую красивую девушку планеты 8 11.11.2024, 16:25

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Как выглядит победительница.

9 ноября в филиппинском городе Параньяке состоялась церемония награждения международного конкурса красоты «Мисс Земля», одного из самых значимых событий в мире красоты. Торжественное мероприятие транслировалось в прямом эфире на платформе YouTube.

В этом году в конкурсе приняли участие представительницы из 76 стран. По традиции, титулы были вручены четырем победительницам, каждая из которых олицетворяет одну из стихий — Землю, Воздух, Огонь и Воду. Наиболее престижным остается титул «Мисс Земля».

Среди претенденток на победу выделялись Храфнхильдур Харальдсдоттир из Исландии и американка Беа Миллан-Виндорски. В результате Беа завоевала титул «Мисс Вода», Храфнхильдур — «Мисс Воздух», а Нива Антезана из Перу стала «Мисс Огонь».

Абсолютной победительницей конкурса и обладательницей титула «Мисс Земля» стала 21-летняя Джессика Лейн из Австралии, которая стала первой австралийкой, удостоенной этого звания в истории конкурса. Джессика учится в университете Саншайн-Коэст, где изучает журналистику и литературное творчество.

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