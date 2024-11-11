Военный эксперт: Российские войска надорвались 11.11.2024, 16:40

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ВСУ приближаются к стабилизации фронта на одном из направлений.

На Покровском направлении Силам обороны Украины удается сдерживать российские войска: ситуация постепенно стабилизируется. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

«Что касается боев на Покровском, Кураховском направлениях, российские войска думали, что они могут иметь успех сразу и в движении на Покровск, и на Курахово, но, как обычно, надорвались, как обычно, создали для себя ошибочное мнение в этом плане. Видно, что на Покровском направлении удается сейчас Вооруженным силам сдерживать российские войска. Есть улучшение тактических позиций нашими Вооруженными силами на северном фланге в районе Покровска. Ситуация постепенно стабилизируется. То есть Вооруженные силы Украины приближаются к стабилизации фронта на Покровском направлении», — сказал он.

Мусиенко констатировал, что на сегодня российские оккупанты основные усилия сконцентрировали на Кураховском направлении.

«В ближайшее время нас ожидает битва как раз за Курахово, которая может растянуться до конца этого года… Возможно, по оптимистическому сценарию можно сказать так осторожно, что если тенденции будут такими, что мы будем получать необходимые пакеты помощи, то, в принципе, где-то на середину января можно будет говорить о том, чтобы окончательно стабилизировать Восточный фронт и остановить наступательные действия российских войск», — считает эксперт.

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