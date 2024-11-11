Гомельчан призвали «сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий»2
- 11.11.2024, 16:47
- 1,476
Что происходит?
С 19 по 21 ноября в Гомеле пройдет проверка систем оповещения, в ходе которой будут включены электросирены.
Глава горисполкома Владимир Привалов написал в Telegram, что никаких действий при звуке сирен предпринимать не нужно.
МЧС может подать несколько сигналов, среди которых «Внимание всем!» — предупредительный сигнал, предназначенный для привлечения внимания населения и информирования о возможных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.
Если раздастся продолжительный не учебный вой сирен, гражданам рекомендуется включить радиоприемник или телевизор, чтобы получить актуальную информацию о ситуации и инструкции по дальнейшим действиям, а также следовать рекомендациям, озвученным в эфире.
Кроме того, планируется информирование населения через SMS-сообщения. Спасатели напоминают, что если сирена застанет вас на улице, следует подойти к ближайшему уличному громкоговорителю или информационному световому табло для получения дополнительных сведений.