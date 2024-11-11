Гомельчан призвали «сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий» 2 11.11.2024, 16:47

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Что происходит?

С 19 по 21 ноября в Гомеле пройдет проверка систем оповещения, в ходе которой будут включены электросирены.

Глава горисполкома Владимир Привалов написал в Telegram, что никаких действий при звуке сирен предпринимать не нужно.

МЧС может подать несколько сигналов, среди которых «Внимание всем!» — предупредительный сигнал, предназначенный для привлечения внимания населения и информирования о возможных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Если раздастся продолжительный не учебный вой сирен, гражданам рекомендуется включить радиоприемник или телевизор, чтобы получить актуальную информацию о ситуации и инструкции по дальнейшим действиям, а также следовать рекомендациям, озвученным в эфире.

Кроме того, планируется информирование населения через SMS-сообщения. Спасатели напоминают, что если сирена застанет вас на улице, следует подойти к ближайшему уличному громкоговорителю или информационному световому табло для получения дополнительных сведений.

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