закрыть
11 ноября 2024, понедельник, 17:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гомельчан призвали «сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий»

2
  • 11.11.2024, 16:47
  • 1,476
Гомельчан призвали «сохранять спокойствие и не предпринимать никаких действий»

Что происходит?

С 19 по 21 ноября в Гомеле пройдет проверка систем оповещения, в ходе которой будут включены электросирены.

Глава горисполкома Владимир Привалов написал в Telegram, что никаких действий при звуке сирен предпринимать не нужно.

МЧС может подать несколько сигналов, среди которых «Внимание всем!» — предупредительный сигнал, предназначенный для привлечения внимания населения и информирования о возможных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Если раздастся продолжительный не учебный вой сирен, гражданам рекомендуется включить радиоприемник или телевизор, чтобы получить актуальную информацию о ситуации и инструкции по дальнейшим действиям, а также следовать рекомендациям, озвученным в эфире.

Кроме того, планируется информирование населения через SMS-сообщения. Спасатели напоминают, что если сирена застанет вас на улице, следует подойти к ближайшему уличному громкоговорителю или информационному световому табло для получения дополнительных сведений.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин