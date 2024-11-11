Уникальная операция: ВСУ прорвались через оккупированное село и эвакуировали побратимов

Уникальная операция: ВСУ прорвались через оккупированное село и эвакуировали побратимов1
- 11.11.2024, 16:55
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35 украинских воинов отражали атаки в полном окружении.
Две украинские БМП-2 прорвались через оккупированное село на помощь 35 бойцам, которые вели бой с оккупантами в полном окружении и эвакуировали их.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной операции опубликована в соцсетях.
«Эвакуация 35 солдат Сил обороны Украины из состава ТГр «Медоид» 169 НЦ, которые не оставили позиции и отбивались от атак противника, находясь в полном окружении. За спиной у наших бойцов полностью оккупированное врагом село, через которое проскочили две наши БМП-2 и вывезли тех, кто не покинул позиций, потому что знали, что за ними придут их побратимы», - говорится в комментарии к видео.