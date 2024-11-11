закрыть
11 ноября 2024, понедельник, 18:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Уникальная операция: ВСУ прорвались через оккупированное село и эвакуировали побратимов

1
  • 11.11.2024, 16:55
  • 3,322
Уникальная операция: ВСУ прорвались через оккупированное село и эвакуировали побратимов

35 украинских воинов отражали атаки в полном окружении.

Две украинские БМП-2 прорвались через оккупированное село на помощь 35 бойцам, которые вели бой с оккупантами в полном окружении и эвакуировали их.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной операции опубликована в соцсетях.

«Эвакуация 35 солдат Сил обороны Украины из состава ТГр «Медоид» 169 НЦ, которые не оставили позиции и отбивались от атак противника, находясь в полном окружении. За спиной у наших бойцов полностью оккупированное врагом село, через которое проскочили две наши БМП-2 и вывезли тех, кто не покинул позиций, потому что знали, что за ними придут их побратимы», - говорится в комментарии к видео.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип
Пехота второго сорта
Пехота второго сорта Виталий Портников
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка
Победа Трампа приведет к формированию нового мирового порядка Леонид Невзлин