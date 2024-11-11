Испанец Карлос Алос останется главным тренером футбольной сборной Беларуси

Испанец Карлос Алос останется главным тренером футбольной сборной Беларуси2
- 11.11.2024, 17:00
Еще на два года.
Исполком Белорусской федерации футбола (АБФФ) принял решение о продлении контракта с главным тренером национальной команды, сообщает пресс-служба организации.
«В связи с текущими результатами Исполкому было предложено утвердить продление полномочий Карлоса Алоса в качестве главного тренера национальной сборной. После всестороннего обсуждения большинством голосов было принято решение об утверждении испанского специалиста главным тренером и продлении с ним контракта до ноября 2026 года», — говорится в пресс-релизе.
Алос возглавил сборную в августе 2023 года, сменив Георгия Кондратьева. Под его руководством команда провела десять официальных матчей в рамках отбора на чемпионат Европы и Лиги наций УЕФА. За это время белорусы одержали три победы со счетом 1:0 (над Андоррой, Косово и Люксембургом), шесть раз сыграли вничью (с Андоррой, Румынией, Болгарией и Северной Ирландией — по 0:0, Швейцарией — 3:3, Люксембургом — 1:1) и потерпели одно поражение от Израиля со счетом 0:1.
15 ноября белорусская сборная встретится с Северной Ирландией в рамках Лиги наций в Белфасте.