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Испанец Карлос Алос останется главным тренером футбольной сборной Беларуси

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  • 11.11.2024, 17:00
Испанец Карлос Алос останется главным тренером футбольной сборной Беларуси
Карлос Алос

Еще на два года.

Исполком Белорусской федерации футбола (АБФФ) принял решение о продлении контракта с главным тренером национальной команды, сообщает пресс-служба организации.

«В связи с текущими результатами Исполкому было предложено утвердить продление полномочий Карлоса Алоса в качестве главного тренера национальной сборной. После всестороннего обсуждения большинством голосов было принято решение об утверждении испанского специалиста главным тренером и продлении с ним контракта до ноября 2026 года», — говорится в пресс-релизе.

Алос возглавил сборную в августе 2023 года, сменив Георгия Кондратьева. Под его руководством команда провела десять официальных матчей в рамках отбора на чемпионат Европы и Лиги наций УЕФА. За это время белорусы одержали три победы со счетом 1:0 (над Андоррой, Косово и Люксембургом), шесть раз сыграли вничью (с Андоррой, Румынией, Болгарией и Северной Ирландией — по 0:0, Швейцарией — 3:3, Люксембургом — 1:1) и потерпели одно поражение от Израиля со счетом 0:1.

15 ноября белорусская сборная встретится с Северной Ирландией в рамках Лиги наций в Белфасте.

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