ВСУ провели ряд успешных контратак на Лиманском направлении 11.11.2024, 17:27

Эксперт рассказал о ситуации на фронте в Украине.

Силы обороны Украины на Лиманском направлении имеют тактические успехи. За последние несколько суток украинские защитники провели ряд успешных контратак в районе Белогоровки и немного восточнее. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 11 ноября, сообщил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

«За последние несколько суток Вооруженным силам Украины удалось провести ряд успешных контратак в районе населенного пункта Белогоровка и восточнее него, и вернуть под контроль несколько ключевых, ранее утраченных позиций», — сказал эксперт.

По словам Снегирева, есть продвижение Вооруженных сил Украины и в Серебрянском лесничестве.

«Можем говорить о том, что несмотря на все усилия российских оккупантов в прорыве украинской обороны на Лиманском направлении, ВСУ демонстрируют не только успешный характер активной обороны. Они также имеют тактические успехи», — подчеркнул эксперт.

Что касается ситуации на Купянском направлении, то, по словам Снегирева, она остается сложной. При этом российские оккупанты несут большие потери в живой силе.

«Несмотря на свое численное преимущество, российские оккупанты несут тяжелейшие потери на Купянском направлении. Зафиксированы потери российских оккупантов в районе населенного пункта Кругляковка — порядка 120 человек. Это то, что подтверждено непосредственно данными съемки с украинских беспилотников. Но можно говорить о том, что фактическое число потерь российских оккупантов на данном направлении критическое, даже с учетом возможностей Российской Федерации пополнять людские ресурсы на уровне 35 тыс. человек ежемесячно», — отметил гость эфира.

На Купянском направлении прослеживается продвижение врага вдоль реки Оскол без ее форсирования. По мнению эксперта, цель захватчиков — прорыв непосредственно в направлении Славянска и Краматорска Донецкой области.

«Основная задача оккупантов — это попытка создания оперативного окружения Вооруженных сил Украины в Славянско-Краматорской агломерации», — отметил Снегирев.

Причем показательно, говорит он, что с этим также связана активизация боевых действий российских оккупантов на направлении в районе города Часов Яр.

«Враг пытается выйти на трассу Н-32, но благодаря слаженным действиям украинских военных, в первую очередь речь о 24-й бригаде ВСУ им. короля Данила Галицкого, дальнейшее продвижение оккупантов приостановлено», — сказал Снегирев.

Он акцентировал, что Часов Яр — ключевой пункт украинской обороны.

«На Часовоярском направлении мы контролируем ситуацию, данный населенный пункт на 80% находится под контролем ВСУ. Это ключевой пункт украинской обороны с учетом его географического и ландшафтного положения. Это господствующие высоты, которые позволяют Вооруженным силам Украины держать под огневым контролем значительные территории оккупированных районов Донецкой области и вести успешный характер активной обороны на данном направлении», — резюмировал гость эфира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com