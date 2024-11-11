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ВСУ провели ряд успешных контратак на Лиманском направлении

  • 11.11.2024, 17:27
ВСУ провели ряд успешных контратак на Лиманском направлении

Эксперт рассказал о ситуации на фронте в Украине.

Силы обороны Украины на Лиманском направлении имеют тактические успехи. За последние несколько суток украинские защитники провели ряд успешных контратак в районе Белогоровки и немного восточнее. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 11 ноября, сообщил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев

«За последние несколько суток Вооруженным силам Украины удалось провести ряд успешных контратак в районе населенного пункта Белогоровка и восточнее него, и вернуть под контроль несколько ключевых, ранее утраченных позиций», — сказал эксперт.

По словам Снегирева, есть продвижение Вооруженных сил Украины и в Серебрянском лесничестве. 

«Можем говорить о том, что несмотря на все усилия российских оккупантов в прорыве украинской обороны на Лиманском направлении, ВСУ демонстрируют не только успешный характер активной обороны. Они также имеют тактические успехи», — подчеркнул эксперт. 

Что касается ситуации на Купянском направлении, то, по словам Снегирева, она остается сложной. При этом российские оккупанты несут большие потери в живой силе. 

«Несмотря на свое численное преимущество, российские оккупанты несут тяжелейшие потери на Купянском направлении. Зафиксированы потери российских оккупантов в районе населенного пункта Кругляковка — порядка 120 человек. Это то, что подтверждено непосредственно данными съемки с украинских беспилотников. Но можно говорить о том, что фактическое число потерь российских оккупантов на данном направлении критическое, даже с учетом возможностей Российской Федерации пополнять людские ресурсы на уровне 35 тыс. человек ежемесячно», — отметил гость эфира.

На Купянском направлении прослеживается продвижение врага вдоль реки Оскол без ее форсирования. По мнению эксперта, цель захватчиков — прорыв непосредственно в направлении Славянска и Краматорска Донецкой области. 

«Основная задача оккупантов — это попытка создания оперативного окружения Вооруженных сил Украины в Славянско-Краматорской агломерации», — отметил Снегирев. 

Причем показательно, говорит он, что с этим также связана активизация боевых действий российских оккупантов на направлении в районе города Часов Яр.

«Враг пытается выйти на трассу Н-32, но благодаря слаженным действиям украинских военных, в первую очередь речь о 24-й бригаде ВСУ им. короля Данила Галицкого, дальнейшее продвижение оккупантов приостановлено», — сказал Снегирев. 

Он акцентировал, что Часов Яр — ключевой пункт украинской обороны. 

«На Часовоярском направлении мы контролируем ситуацию, данный населенный пункт на 80% находится под контролем ВСУ. Это ключевой пункт украинской обороны с учетом его географического и ландшафтного положения. Это господствующие высоты, которые позволяют Вооруженным силам Украины держать под огневым контролем значительные территории оккупированных районов Донецкой области и вести успешный характер активной обороны на данном направлении», — резюмировал гость эфира. 

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